Заявку на виплати за програмою "Зимова єПідтримка" подали вже понад 4 млн українців
Більше 4 мільйонів українців подали заявки на участь у програмі "Зимова єПідтримка" через додаток "Дія" всього за три дні після її запуску. Програма дозволяє отримати 1000 гривень на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг та інших потреб, а також підтримати армію через платформу UNITED24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" та Міністерство економіки України.
Більше 4 мільйонів заявок на "Зимову єПідтримку" у "Дії": українці активно долучилися до програми
За три дні роботи програми "Зимової єПідтримки" у додатку "Дія" понад 4 мільйони громадян подали заявки на отримання виплат, з яких 900 тисяч заявок оформлено на дітей.
Ключові показники програми:
- 900 тисяч заявок подано на дітей;
- 2 500 000+ заявок за першу добу, ще 1 000 000 заявок - у другі;
- 65% користувачів програми - жінки, 35% - чоловіки.
Як працює програма
Для тих, хто оформлює допомогу через "Дію", кошти будуть зараховані на карту Національного кешбеку. Щоб отримати виплату, переконайтеся, що карта відкрита в додатку, і подайте заявку впродовж зимового періоду.
На що можна витратити тисячу гривень:
- Оплата комунальних послуг;
- Поповнення мобільного рахунку;
- Придбання ліків і книг;
- Оплата поштових послуг.
Додаток "Дія" також підтримує можливість відправити кошти на потреби армії. Наприклад, задонатити "зимову тисячу" можна на проєкт "Армія дронів" через платформу UNITED24 - прямо з головного екрана додатка.
Для коректної роботи програми важливо оновити додаток "Дія" до останньої версії.
Про програму
Проєкт "Зимової єПідтримки" розроблено Міністерством економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством соціальної політики. До участі в програмі залучено "Укрпошту", технічних адміністраторів інформаційних систем, фізичних осіб, розрахунковий банк і уповноважені банки.
Нагадаємо,що зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.
Крім того, в Україні 1 грудня, стартувала програма зимової підтримки, в рамках якої можна отримати тисячу гривень. Отримати гроші можна через "Дію", а також "Укрпошту" та банк.