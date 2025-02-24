Понад 3100 дронів, 80 тисяч хотпаків, 90 авто: "Українська команда" відзвітувала про допомогу захисникам

З початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень. Зокрема, захисники отримали понад 3100 дронів та 90 автівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Українська команда" із перших днів вторгнення допомагає захисникам. Разом із мільйонами українців, які донатять на дрони, автомобілі, теплі речі та техніку. Підрахували, скільки ми разом з вами за цей час передали на фронт – і цифри вражають. Загалом це 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже пів мільярда гривень", - йдеться у повідомленні "Української команди".

Зокрема, військові частини отримали від волонтерів понад 3100 дронів, 90 авто, 1150 бандерпечей і 80 000 зігріваючих наборів. А ще – тепловізори, старлінки, станції РЕБ, ретранслятори і катапульти для БпЛА та багато іншого, зазначили в "Українській команді".

Волонтери подякували всім, хто не втомився і продовжує допомагати.