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Понад 3100 дронів, 80 тисяч хотпаків, 90 авто: "Українська команда" відзвітувала про допомогу захисникам

Понеділок 24 лютого 2025 14:05
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Понад 3100 дронів, 80 тисяч хотпаків, 90 авто: "Українська команда" відзвітувала про допомогу захисникам Фото: "Українська команда" відзвітувала про допомогу захисникам (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

З початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень. Зокрема, захисники отримали понад 3100 дронів та 90 автівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Українська команда" із перших днів вторгнення допомагає захисникам. Разом із мільйонами українців, які донатять на дрони, автомобілі, теплі речі та техніку. Підрахували, скільки ми разом з вами за цей час передали на фронт – і цифри вражають. Загалом це 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже пів мільярда гривень", - йдеться у повідомленні "Української команди".

Зокрема, військові частини отримали від волонтерів понад 3100 дронів, 90 авто, 1150 бандерпечей і 80 000 зігріваючих наборів. А ще – тепловізори, старлінки, станції РЕБ, ретранслятори і катапульти для БпЛА та багато іншого, зазначили в "Українській команді".

May be a graphic of text that says 'ВОлОнТЕРСЬКИй ЗВИТ: 2022-2025 п.дсумок д.яльносί за роки FPV дрони- камикадзе 2811 БПЛА "Дартс-30" (литаки-камкадзе) (литаки-ка 200 Автомобл ---------------- 76 福 DJI Mavic Fly Combo 442,5 млн грн загальна вартть допомоги 1719,7 тонн вага доставлених вантажив 崎 Броньован. авто «<Кобра» ---6 108 DJI Mavic Thermal ಕಮಗು Квадроцикли та ------------- 5 автомоб.ль 6ari 32 Станцй РЕБ Екскаватор 19 Станцйй керування FPV- -дронами Старл.нки 7 30 Ретранслятори для БПЛА Тепловазори УКРАЁНСЬКА КОМАНДА สองสรมา Катапульти для БПЛА 24 Бандерпечй 150 MK-U20 Multicopter O6irpibyi_ набори 80000 000 Спрей В.д комах 15 000'

Волонтери подякували всім, хто не втомився і продовжує допомагати.

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