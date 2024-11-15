Понад 100 атак за день: у ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Сили оборони України продовжують протидіяти наступальним діям ворога, знищуючи його живу силу та техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) станом на 16:00, 15 листопада 2024 року.

Зазначається, що ситуація на фронті залишається напруженою. Зокрема, від початку доби зафіксовано 109 бойових зіткнень, найбільше з яких відбулося на Курахівському та Покровському напрямках.

Артилерійські та мінометні обстріли ворог здійснив по громадам у Сумській, Чернігівській і Харківській областей. Постраждали населені пункти Журавка, Леонівка, Грабовське, Покровка, Волфине, Тимофіївка, Рижівка.

Крім того, на Харківському напрямку бої тривають у Високій Ярузі та Вовчанську, де зафіксовано кілька штурмів противника. П’ять атак ворога зазнав Куп’янський напрямок в районах Колісниківки, Копанок і Надії. Чотири з них ще тривають, але оборонці України успішно тримають позиції.

На Лиманському напрямку РФ здійснила дев’ять атак із залученням авіації поблизу Новоєгорівки, Тернів і Торського. Ворожі бомби уразили Ямполівку, Лиман і Торське.

Наші оборонці відбили напад на Сіверському напрямку на Верхньокам’янське. Однак ворожа авіація завдала ударів по Сіверську та Різниківці.

На Торецькому напрямку впродовж цієї доби відбулося вісім атак поблизу Торецька й Щербинівки. Шість штурмів вже відбито, бої тривають.

На Покровському напрямку було 23 спроби прориву в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки та Пустинки. Там відбито 17 атак, ще шість тривають.

Щодо Курахівського напрямку, то там було 26 атак ворога поблизу Берестків, Новоселидівки та Антонівки. Десять із них успішно відбито, ворог завдав авіаудару по Кураховому.

Чотири зіткнення сталося на Времівському напрямку поблизу Трудового, Макарівки та Рівнополя. По Великій Новосілці скинуто п’ять бомб.

Оріхівський напрямок ворог обстрілює прицільно, намагаючись уразити об’єкти цивільної інфраструктури.

На Придніпровському напрямку сталося п’ять спроб штурму позицій захисників України.

Загалом, протягом 15 листопада 2024 року, українські військові успішно відбили 100 атак, а на 11 локаціях бої ще тривають.

Варто зазначити, що у Курській області триває операція, під час якої ворог застосовує авіацію та артилерію по власній території.