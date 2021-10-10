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Помилованных указом Зеленского ветеранов АТО освободили из тюрем

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Киев, Воскресенье 10 октября 2021 09:32
Помилованных указом Зеленского ветеранов АТО освободили из тюрем Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Помилованных указом президента Украины Владимира Зеленского ветеранов боевых действий на Донбассе уже освободили из тюрем. Помиловали тех военных, которые не совершали тяжелых преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советника главы Офиса президента Елены Вербицкой.

"Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему побратиму", - сообщила она.

Напомним, на этой неделе Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного ветерана АТО.

Таким образом, были освобождены осужденные за не тяжелые преступления. В частности, помилование не касалось военных, которые совершили ДТП в состоянии алкогольного опьянения или убийство.

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