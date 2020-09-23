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Помещения киевского завода "Радар" будут ревитализированы

Киев, Среда 23 сентября 2020 16:33
Помещения киевского завода "Радар" будут ревитализированы
Фото: завод "Радар" в Киеве (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Завершился открытый аукцион по передаче в аренду трех помещений киевского завода "Радар" общей площадью 16,8 тысячи квадратных метров. Победителем аукциона стало "Архитектурное бюро индивидуальных решений".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что новый арендодатель взял на себя обязательства по ревитализации помещений завода и сохранению аутентичного вида.

“Ревитализация, то есть обновление, преобразование промышленной среды на активное публичное пространство, является логичным путем развития таких сооружений, как завод "Радар". Находясь в центре города, он имеет огромный потенциал стать креативным и IT-кластером, местом для обмена опытом и неожиданных коллабораций, особенно для молодого поколения. Сохранение исторической среды с качественно новым переосмыслением его функционала - вот наша первоочередная цель. Сейчас мы ищем креативных партнеров, с которыми вместе сможем содействовать сохранению и развитию нашего города", - отметил гендиректор "Архитектурного бюро индивидуальных решений" и строительной компании "НЕСТ" Алексей Полетуха.

Как известно, ранее руководство завода "Радар" выставило на аукцион неиспользуемые помещения с целью минимизации затрат и преобразования непроизводительных активов в средство труда.

Аукцион по передаче в аренду помещений "Радар" был проведен с использованием электронной площадки, что должно было исключить человеческий фактор и влияние коррупционных факторов.

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