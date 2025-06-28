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Помер український дисидент та поет Ігор Калинець

Львів, Субота 28 червня 2025 15:59
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Помер український дисидент та поет Ігор Калинець Фото: поет Ігор Калинець (facebook.com)
Автор: Каріна Левицька

На 86-му році життя помер видатний український поет, письменник, дисидент і багаторічний політв’язень радянського режиму Ігор Калинець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Про смерть поета сьогодні, 28 червня, повідомила його дочка Дзвенислава Калинець-Мамчур на своїй сторінці у фейсбуці.

Пізніше співчуття родині Калинця висловив і мер Львова.

Він зауважив, що Ігор Калинець - почесний громадянин міста Львова, поет, письменник, дисидент, багаторічний політв’язень радянських таборів.

"Разом із Іриною Калинець вони стали голосом української гідності у найтемніші часи. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким. Львів сумує", - додав він.

Чим запам'ятався поет

Ігор Калинець - одна з ключових постатей українського шістдесятництва, поет, громадський діяч і колишній політичний в’язень.

Народився 1939 року в місті Ходорів на Львівщині, навчався на філолога у Львівському університеті, працював в архівах та бібліотеках.

Його життя тісно пов’язане з дисидентським рухом і самвидавом: у 1972 році його заарештували за "антирадянську діяльність" і засудили до 6 років таборів і 3 років заслання.

Покарання відбував у пермських таборах разом із Василем Стусом, Іваном Світличним та іншими українськими інтелектуалами.

Разом із дружиною, Іриною Калинець, він став символом незламної гідності й боротьби за українську ідентичність у радянські часи.

Автор численних поетичних збірок, Ігор Калинець після заслання більше не писав поезії для дорослих, натомість зосередився на дитячій літературі та культурній діяльності. Відзначений низкою престижних нагород, частину з яких свідомо не прийняв як знак протесту проти русифікації.

Зауважимо, що раніше РБК-Україна публікувало 20 українських віршів про кохання, від яких перехоплює подих. Примітно, що серед них був і вірш Ігоря Калинця.

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