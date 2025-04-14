Помер нобелівський лауреат Маріо Варгас Льоса: що відомо про письменника
Помер перуанський письменник, публіцист і нобелівський лауреат Маріо Варгас Льоса. Йому було 89 років.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву його дітей.
Родичі письменника зазначили, що він із життя у Лімі в оточенні родини.
"Його смерть засмутить родичів, друзів і читачів у всьому світі, але ми сподіваємося, що вони, як і ми, знайдуть розраду в тому, що він прожив довге, плідне життя і залишив після себе твори, які переживуть його", - йдеться у зверненні.
Хто такий Маріо Варгас Льоса
Маріо Варгас Льоса народився 1936 року на півдні Перу. Літературну кар’єру почав як журналіст, а у 1963 році дебютував романом "Місто і пси", що приніс йому світове визнання. Серед найвідоміших його творів - "Розмова в “Соборі”, "Зелений будинок", "Тітонька Хулія і писака", "Капітан Панталеон Пантоха і Рота добрих послуг" та "Війна кінця світу".
У 1990 році Варгас Льоса балотувався на посаду президента Перу, однак програв вибори. Надалі більшість часу мешкав у Лондоні та Мадриді, де отримав іспанське громадянство.
У 2010 році отримав Нобелівську премію з літератури "за детальний опис структури влади і яскраве зображення повсталої людини".
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