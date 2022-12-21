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"Аврора" та Оля Полякова збирають 6 млн гривень на зимову форму захисницям

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Середа 21 грудня 2022 16:35 promo
"Аврора" та Оля Полякова збирають 6 млн гривень на зимову форму захисницям Фото: Оля Полякова стала амбасадором акції від "Аврора" мультимаркет (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мережа мультимаркетів "Аврора" та співачка Оля Полякова разом з ГО "Землячки" відкривають збір на 6 мільйонів гривень для пошиття зимової форми жінкам в ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мультимаркету.

"Складнощі з забезпеченням жіночою формою наших захисниць є повсякчас. Оскільки з початку повномасштабного вторгнення багато жінок добровільно вступили до лав ЗСУ. Тому мережа мультимаркетів "Аврора" запускає акцію "Даруй тепло, даруючи свято", - зазначають в компанії.

Головна ціль активності - з 19 грудня 2022 року до 15 січня 2023 року зібрати 6 000 000 гривень. Ці кошти будуть передані громадській організації "Землячки", що запустила пошиття зимової форми та відправляє її безкоштовно всім жінкам-військовим на передовій, які роблять запити через інстаграм організації zemliachky.ukrainian_front.

Амбасадором акції виступає українська співачка Оля Полякова.

Основний заклик активності - не відкладати життя на потім, а створити святковий настрій у своїй оселі, зігрівши захисниць.

Взяти участь в акції можна, придбавши в "Аврорі" будь-які новорічні товари: гірлянди, ялинкові кульки, дощик, штучні ялинки, новорічний декор та аксесуари. Десять відсотків від кожної покупки таких товарів будуть перераховані до ГО "Землячки" та спрямовані на пошиття зимової форми для жінок-військових.

Придбати новорічні товари можна як у магазинах мережі, так і в інтернет-магазині "Аврора", що працює у тестовому режимі.

"Українські жінки сильні та красиві, вони приклад незламної волі та неймовірної працездатності - кожна професійна та унікальна на своєму фронті. Ця акція порушує важливе питання - святкувати чи не святкувати різдвяні свята під час війни? Скажу вам чесно, піклуватися про подарунки та вітання рідних - нормально. Це зберігає в нас людяність, допомагає вистояти та боротися далі", - прокоментувала свою участь в акції співачка Оля Полякова.

Також благодійну ініціативу інформаційно підтримує жіночий футбольний клуб "Кривбас". Команда клубу закликає усіх футбольних уболівальників долучатися до збору для наших захисниць.

Приєднатися до благодійної акції можна не тільки покупкою новорічних товарів в "Аврорі". Всі охочі можуть підтримати жінок в ЗСУ добровільним донатом на банку Монобанк ГО "Землячки".

Зібрана сума буде оновлюватись кожен день, відслідкувати прогрес можна на сайті збору.

Організатори акції будуть щиро вдячні за інформаційну підтримку в соцмережах, яку може зробити кожен. Для цього достатньо написати пост чи зробити історію з хештегом #даруйтепло.

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