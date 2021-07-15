Как получить кредит быстро и без справок

Срочно нужны деньги, но нет ни времени, ни желания бегать по учреждениям и собрать справки? На помощь придет кредит без справки от «Быстрозайм»! Здесь за считанные минуты вы можете получить займ до 15 000 грн.

Банки выдвигают к заемщикам целый список требований — в том числе и справки о доходах и другие, из-за чего рассмотрение заявки на получение ссуды может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому, если деньги нужны срочно, на помощь придет «Быстрозайм».

Чем «Быстрозайм» отличается от банка?

«Быстрозайм» Банк Решение по онлайн заявке принимается в считанные минуты, а деньги зачисляются мгновенно — сразу после подписания кредитного договора Ждать решения можно от нескольких часов до нескольких дней Постоянные клиенты могут получить деньги в долг круглосуточно Получить деньги можно только в рабочие дни Деньги зачисляются на любую карту украинского банка или выдаются наличными Деньги зачисляются только на карту банка, в котором оформляется заем Для оформления нужны только ИНН и паспорт. Никаких дополнительных документов и справок Помимо паспорта и кода в банке могут потребовать еще справку о доходах, свидетельство о праве собственности на квартиру и т.д. Взять деньги в долг можно даже с плохой кредитной историей Заемщикам с плохой кредитной историей в кредите отказывают

Получается, взять деньги в долг у «Быстрозайм» намного легче и быстрее, чем в банке. К тому же, «Быстрозайм» охотно кредитует студентов, временно безработных и родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

На каких условиях можно получить кредит без справок?

«Быстрозайм» предоставляет займы наличными и на карту на таких условиях:

сумма от 500 до 15000 грн;

ставка по кредиту — от 0,01% до 2% в день.

Чтобы подать онлайн заявку на кредит без справок нужен только:

паспорт;

идентификационный код;

наличие телефона и электронной почты.

При оформлении первого займа нужно заполнить небольшую анкету. На это уходит не больше 10-15 минут. При повторном обращении этого не требуется. Решение по заявке принимается в считанные минуты, а деньги на карту поступают мгновенно.

Как подать заявку на кредит без справок?

Для оформления займа без справок в «Быстрозайм» нужно выполнить несколько простых действий:

Зайти на сайт «Быстрозайм»; Указать сумму и желаемый срок кредитования; При первом обращении заполнить небольшую анкету, где указать личные данные о себе и источниках дохода; Указать реквизиты платежной карты; Дождаться звонка оператора и получить деньги.

Обратите внимание! Получить деньги можно только на свою карту, при этом совершенно не важно, каким украинским банком она была выдана.

Как увеличить шансы на получения ссуды?

Чтобы повысить свои шансы в получении нужной денежной суммы в «Быстрозайм», следует придерживаться следующих правил:

Указывать только достоверную информацию о себе;

Перед тем, как отправить заявку, проверить анкету на наличие в ней ошибок;

Заполнять заявку на украинском языке;.

Если по заявке получен отказ, внимательно перепроверьте предоставляемую в анкете информацию на наличие ошибок. Если ошибки есть, их нужно исправить, после чего можно попробовать направить анкету повторно. Если ошибок нет — подать повторную заявку можно через 30 дней.

Почему стоит оформить кредит в «Быстрозайм»?

Назовем основные преимуществ кредита без справок в «Быстрозайм»:

Подать онлайн заявку можно из любой точки Украины, как и получить кредит на карту. Если хотите займ наличными — в любом городе или поселке, где есть пункты предоставления финансовых услуг NovaPay, которые находятся в отделении «Нова Пошта».

Подать заявку на кредит без справок можно круглосуточно и в любой день недели;

Официальное трудоустройство не является обязательным требованием;

Все что нужно — паспорт и идентификационный номер. Никаких справок с места работы или других документов;

Постоянные клиенты получают промокоды со скидками до 80%;

Отсутствие страховки, скрытых комиссий и платежей;

Решение принимается за считанные минуты.

Хотите получить деньги быстро и без справок? Обращайтесь в «Быстрозайм»!