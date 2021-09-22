В Полтавской ОГА обвинили главу ОТГ в подделке документов для получения 15 млн гривен из ГФРР

Во время подачи проектов для отбора на финансирование из Государственного фонда регионального развития (ГФРР) глава Опошнянской территориальной громады Полтавской области Николай Резник подделал документы, чтобы получить деньги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Полтавской ОГА, где уже подали заявления в полицию и прокуратуру.

Предварительный отбор проектов от громад для финансирования из ГФРР осуществляет специальная региональная комиссия при областной государственной администрации. Задача комиссии проверить все документы, их соответствие нормам и в случае правильно оформленной заявки допустить проект на рассмотрение в Минрегион. В ином случае - проект вернут назад громаде.

В Полтавской ОГА сообщили, что в этом году на ежегодный отбор Опошнянская громада подала проект термомодернизации главного корпуса местной школы в Опошне. Документ подписан главой громады Николаем Резником. Но во время проверки документации обнаружили, что один из документов, а именно экспертный отчет о рассмотрении сметы, имел признаки подделки.

Экспертный отчет, предоставленный Резником, за номером 1867 датирован 15 апреля 2020 года и подписан соответствующим экспертом ООО "Центр экспертизы" (город Сумы). Заявленная стоимость сметной части - 14 млн 300 тыс. грн.

Когда в Полтавской ОГА заподозрили подделку, обратились в тот же сумской "Центр экспертизы", где предоставили настоящую копию экспертного отчета №1867 (напомним, именно этот номер был указан в экспертном отчете, представленным Николаем Резником). Сразу бросилось в глаза: в настоящем отчете указаны другая дата – 24 февраля 2020 года, другое название проекта "Капитальный ремонт части фасада здания ДОУ ясли-сад "Березка" в Опошне и другая сметная стоимость проекта - 15 млн 100 тыс. грн.

Видя явные несостыковки - дату, разные названия объектов, цена (выше, чем заявлена ранее) - Полтавская ОГА приняла решение не допустить проект Резника и еще в августе обратилась в ГУ Национальной полиции в Полтавской области и в Полтавскую областную прокуратуру для проверки фактов возможного правонарушения.