У Полтавській області за допомогою поліції у ТЦК доставлять близько 30 тисяч людей

У Полтавській області поліцію залучать для доставлення до ТЦК близько 30 тисяч людей. Під цю категорію підпадають ті, хто вчинив адмінпорушення щодо мобілізації.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, пише РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

За його словами, є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доставити людину до ТЦК. У Полтавській області, за його даними, подали звернення по доставленню до ТЦК щодо близько 30 тисяч людей.

"Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на нього формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай, це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК", - розповів він.

Як зазначив Істомін, мова йде про тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за двома статтями - порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку та порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.