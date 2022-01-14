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Полтавская область снова стала лидером по эффективности ремонта местных дорог, - Лунин

Новина українською →
Полтава, Пятница 14 января 2022 13:15
Полтавская область снова стала лидером по эффективности ремонта местных дорог, - Лунин Фото: и.о. главы Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В 2021 году в Полтавской области было использовано 100% средств, предусмотренных на восстановление местных дорог в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. главы Полтавской областной государственной администрации Дмитрия Лунина.

"В 2021 году мы планировали отремонтировать 80 км местных дорог. Зато по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" возобновили 116 км автодорог - на 40% больше, чем предполагали, - объяснил Дмитрий Лунин. - Таких результатов достигли благодаря четкой организации всех ответственных служб области".

По словам и.о. главы ОГА, эти показатели означают, что средства пошли на повышение комфорта жизни людей, а не вернулись в бюджет. Все планируемые ремонты местных дорог выполнены своевременно и в полном объеме. Кроме запланированного финансирования от государства, Полтавская ОГА вторично привлекла крупные инвестиции из государственного банка на ремонт дорог, в прошлом году в размере 270 млн. грн.

"Также областная администрация наладила сотрудничество с общинами. Они выделили на софинансирование ремонта автодорог более 125 млн грн в 2021 году", - отметил Дмитрий Лунин.

Он добавил, что всего на строительство, ремонт и содержание местных дорог области привлекли 2,1 млрд грн.

Напоминаем, что к концу 2021 года в Украине по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" сделали свыше 14 тыс. км дорог, что составляет более 40% основной дорожной сети страны.

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