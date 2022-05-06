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Полтавская область объявила наивысший уровень пожарной опасности: сколько продлится

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Полтавская область, Пятница 06 мая 2022 14:03
Полтавская область объявила наивысший уровень пожарной опасности: сколько продлится Фото: Полтавская область объявила наивысший уровень пожарной опасности (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Мария Кучерявец

В Полтавской области объявили наивысший уровень пожарной опасности. Он будет действовать в регионе в течение двух дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"На ближайшие два дня на Полтавщине установлен самый высокий уровень пожарной опасности - 5 класс. Призываю жителей области соблюдать ограничения и не посещать леса, тем более не разводить костры вблизи лесных массивов. Нарушители будут нести административную ответственность", - предупредил он.

Напомним, сегодня, в Украине ожидается местами влажная, но теплая погода. Днем столбики термометров в некоторых регионах максимально покажут до +24 градусов.

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