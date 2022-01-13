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В Полтаве открылось отделение экстренной помощи городской больницы

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Полтава, Четверг 13 января 2022 10:17
В Полтаве открылось отделение экстренной помощи городской больницы Фото: в Полтаве открылось отделение экстренной помощи городской больницы (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтаве открылось новое отделение неотложной помощи Первой городской клинической больницы, созданное по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Больница обслуживает более 500 тыс. жителей Полтавского района и близлежащих населенных пунктов, осуществляет более 10 тыс. госпитализаций и свыше 3 тыс. операций в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

Для создания нового отделения реконструировали помещения старых приемного и пульмонологического отделений и травмпункта. Если раньше площадь приемного отделения ограничивалась 73 кв. м, то теперь площадь нового отделения экстренной помощи – почти 1 тыс. кв. м.

Новое отделение имеет зеленую зону для пациентов, которые обращаются самостоятельно за консультацией или помощью, травматологический пункт, палаты интенсивной терапии, операционный блок, отдельный бокс для инфекционных больных, лабораторию. Предусмотрены помещения для охраны, медицинских работников, раздевалка и регистратура.

Все это позволит избегать очередей, разграничить потоки пациентов и оказывать медицинскую помощь максимально оперативно.

В Полтаве открылось отделение экстренной помощи городской больницы

"Новое отделение стало одним из самых технологичных в области. Государство по программе президента направило сюда 33 млн грн, большинство из которых использовали на закупку оборудования. Жители громады смогут пройти высокоточную диагностику на новых аппаратах КТ, УЗИ, рентгене и эндоскопе", - сказал врио главы Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

В ближайшее время больница также получит ангиограф и МРТ.

Напомним, по состоянию на конец прошлого года в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было сделано более 200 приемных отделений.

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