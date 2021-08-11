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Польская LOT начала летать в Симферопольском районе под ответственностью Украины

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Среда 11 августа 2021 12:29
Польская LOT начала летать в Симферопольском районе под ответственностью Украины Фото: LOT начала летать в Симферопольском районе (facebook.com/LOT)
Автор: РБК-Украина

Польская авиакомпания LOT начала выполнять полеты в Симферопольском районе полетной информации (РПИ). Рейсы осуществляют в под ответственностью Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрея Ярмака в Facebook.

"С начала этой недели транзитных полетов в воздушном пространстве Украины стало еще больше. После длительных переговоров возобновила полеты в Симферопольском районе полетной информации польская авиакомпания LOT Polish Airlines", - говорится в сообщении.

По словам Ярмака, эту часть воздушного пространства под ответственностью Украины стали активнее использовать грузовые авиакомпании, в частности Cargolux, осуществляющий полеты на больших самолетах типа Boeing 747.

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