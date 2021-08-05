В Польше столкнулись два трамвая: пострадали более 30 человек
В польском городе Познань на кольцевой развязке произошла авария с участием двух трамваев. В результате чего пострадал 31 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Известно, что шесть человек получили серьезные ранения, наиболее тяжелораненых доставили в больницу.
Среди пострадавших машинист одного из трамваев. Он застрял в транспортном средстве, в результате чего его освобождали спасатели. Мужчину доставили в больницу на вертолете польской медицинско-спасательной службы.
Указано, что в большинстве случаев у пассажиров зафиксировали переломы и ссадины.
Предварительные выводы показывают, что водитель одного из трамваев совершил наезд другого.
Сейчас в городе приостановлено движение трамваев. В районе кольцевой развязки, где произошла авария, возникли большие трудности в движении транспорта.
Фото: с места аварии с участием двух трамваев в Познани (twitter.com/MateuszChlystun)
Dramatyczna akcja ratunkowa na poznańskiej Starołęce. Po zderzeniu 2 tramwajów, rannych 14 osób. Strażacy próbują uwolnić jednego z motorniczych. Na miejscu 2 LPR. @RMF24pl pic.twitter.com/eCXxAOpN2N— Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) August 5, 2021