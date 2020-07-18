ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Польше отменили срок давности за преступления времен коммунизма

Польша, Суббота 18 июля 2020 23:18
В Польше отменили срок давности за преступления времен коммунизма
Фото: флаг Польши (pixabay.com-kaboompics)
Автор: Надежда Собенко

Прокуроры ИНП Польши смогут продолжить привлекать к ответственности за преступления времен коммунизма

В Польше отменили срок давности за преступления времен коммунизма 1944-1990 годов. Соответствующий закон подписал президент Анджей Дуда.

Об этом сообщает Радио Польша.

Действующие на данный момент нормативные акты предусматривают, что срок давности для преступлений коммунистического режима начинает действовать с 1 августа 1990 года и что наказание прекращается спустя 40 лет в случае убийства, военного преступления или преступления против человечности и спустя 30 лет - в случае иного преступления. Таким образом, с 1 августа этого года за иные преступления не следовало бы наказание.

Теперь же прокуроры Института национальной памяти Польши смогут продолжить привлекать к ответственности людей, ответственных за преступления коммунистического режима в Польше.

Как написано в пояснительной записке к закону, "обязанностью демократического государства является осуждение преступления, совершенного при тоталитарном (авторитарном) режиме и не наказанного прежде по политическим мотивам".

Напомним, в 2018 году президент РФ Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а мавзолей Владимира Ленина - с хранилищем мощей святых.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ПольшаАнджей Дуда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь