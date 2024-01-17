У Польщі оцінили, коли зникнуть черги на кордоні з Україною

Ситуація на розблокованих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні стабілізується найближчим часом. Черги вантажівок повинні зникнути за декілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Польщі Даріуша Клімчака в ефірі RMF .

За його словами, найближчими днями черги на прикордонних переходах зникнуть.

Міністр розповів, що після підписання угоди з перевізниками він зідзвонився з віцепрем'єр-міністром України Олександром Кубраковим та наголосив, що від виконання вимог мітингувальників українською стороною залежить, чи відновлять вони акцію протесту 1 березня.

Польський міністр запевнив, що зробить усе можливе, щоб до 1 березня виконати вимоги польських перевізників.

Клімчак додав, що Україна пішла на зустріч Польщі щодо скасування електронної черги для порожніх фур на польській реєстрації, які повертаються з України. Також термін перебування в Україні польських вантажівок продовжили з 20 до 60 днів.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

6 січня польські аграрії припинили блокування пункту "Медика-Шегині", рух вантажівок було відновлено.

Вчора стало відомо, що польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня 2024 року. Протест має завершитися в опівдні 17 січня.