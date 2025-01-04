Польща не запросила посла Угорщини на передачу повноважень у ЄС: з'явилася реакція Сіярто

Польща не запросила посла Угорщини на передачу повноважень у ЄС. Міністр закордонних справ Петер Сіярто різко відреагував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Угорщини, яку цитує спікер уряду Золтан Ковач.

"Жалюгідне і дитяче - ось єдині слова, якими я можу описати це рішення", - такими словами міністр закордонних справ Сіярто засудив рішення виключити посла Угорщини з числа учасників церемонії відкриття головування Польщі в ЄС.

Головування Польщі в Раді ЄС

Польща головуватиме в Раді ЄС у найближчі пів року. До цього, у другому півріччі 2024 року, цим займалася Угорщина. Польщу на цьому терені замінить Данія.

При цьому Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід, присвячений початку головування Варшави в ЄС. Це сталося після того, як Будапешт надав притулок колишньому заступнику міністра. Йдеться про депутата від колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Марчіна Романовського, який є фігурантом розслідування.

Додамо, що в України є свої очікування від Польщі у зв'язку з її головуванням у ЄС. Зокрема, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна сподівається на прогрес переговорів про вступ до ЄС за головування Польщі.

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