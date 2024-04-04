Польща не планує прямої участі у війні в Україні, - Туск

Польща не планує прямої участі у війні в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

На конференції в Глівіце Туску поставили запитання про переговори між міністрами закордонних справ країн НАТО, які відбуваються в Брюсселі, зокрема, про можливе створення місії Альянсу в Україні. "Я не коментуватиму це запитання доти, доки не отримаю повну інформацію про масштаби цих переговорів та їхні результати. На даний момент я можу повторити те, що я також сказав президенту (Франції Еммануелю, - ред.) Макрону, те, що я також представив іншим лідерам, президенту (США Джо, - ред.) Байдену: Польща не передбачає прямої участі у війні на українській землі", - відповів прем'єр-міністр. - відповів він.