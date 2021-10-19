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Польша заявила о рекордных показателях COVID-случаев и смертей с мая

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Польша, Вторник 19 октября 2021 13:22
Польша заявила о рекордных показателях COVID-случаев и смертей с мая Фото: Польша заявила о рекордных показателях COVID-случаев и смертей с мая (Getty images)
Автор: Мария Кучерявец

В Польше обнаружили рекордное количество COVID-случаев и смертей с мая текущего года. В частности, за сутки было зафиксировано 3 931 новое заражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание rmf24.

Вместе с тем в стране зарегистрировано 64 летальных случаев, вызванных коронавирусом. Известно, что у 49 умерших были другие сопутствующие болезни.

Так, в Польше еженедельно увеличивается более чем на 80% показатель новых заражений коронавирусом.

По данным Министерства здравоохранения страны, в больницах с COVID-19 сейчас находится 3 592 человека, в том числе 318 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Известно, что из общего количества госпитализированных - 300 человек были доставлены в больницы за минувшие сутки.

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