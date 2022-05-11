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Польша поможет Украине в страховании перевозчиков топлива, - Свириденко

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 11:15
Польша поможет Украине в страховании перевозчиков топлива, - Свириденко Фото: Юлия Свириденко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Польская сторона согласилась задействовать государственную Корпорацию страхования экспортных кредитов, которая предложит дополнительные инструменты перестрахования рисков для помощи украинским импортерам нефтепродуктов. Уже вскоре такие механизмы будут разработаны и согласованы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко в Facebook.

"Сегодня эта проблема требует урегулирования на правительственном уровне, поскольку страховые компании обязывают перевозчиков получать дополнительное покрытие для въезда в Украину, что в итоге удорожает стоимость топлива", - отметила министр.

По ее словам, украинская и польская стороны также договорились о помощи со стороны Вальдемара Буди по координации с Министерством сельского хозяйства и городского развития в направлении интенсификации фито-санитарного контроля украинских сельскохозяйственных товаров, которые экспортируются в Польшу.

"Это позволит значительно ускорить обработку украинских грузов, следующих в Польшу. Благодарны польским партнерам за готовность к активному сотрудничеству для укрепления украинской экономики и противодействия российскому агрессору", - подытожила Свириденко.

Напомним, как ранее сообщила министр, Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно.

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