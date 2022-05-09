Польша поможет доставлять топливо в Украину: в разработке два маршрута

Правительство Польши поможет доставлять топливо в Украину на фоне дефицита бензина из-за военного вторжения России. В разработке находятся два маршрута поставок.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WProst .

Так, в Варшаве состоялось совещание по вопросам энергетической безопасности Украины.

"Я чрезвычайно благодарна за сегодняшнюю встречу. Она имела не только политическое, но и экспертное значение. Мы говорили, например, о топливном кризисе. Мы обсудили, как должны выглядеть транспортные маршруты. Речь идет о поставках из Гданьского или Свиноуйського портов", - сообщила Свириденко.

Она также добавила, что у Польши большая готовность помочьУкраине решить топливный кризис.

"Вы - наши ближайшие братья и соседи, которые приняли наших беженцев. Я надеюсь, что вместе мы сможем разрешить этот кризис", - заявила первый вице-премьер Украины.