Польша анонсировала создание кибервойск
Министерство национальной обороны Польши анонсировало создание кибервойск. В их задачи будет входить оборона, разведка и наступательные действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны Польши.
Как отметили в оборонном ведомстве, презентация нового вида войск в Вооруженных силах Польши - Сил обороны киберпространства - пройдет завтра, 8 февраля в клубе Военно-технического университета в Варшаве. В мероприятии примет участие министр национальной обороны Мариуш Блащак.
В министерстве отметили, что концепцию организации и функционирования кибервойск в Польше Мариуш Балащак утвердил в 2019 году. После этого в стране начался процесс создания нового вида войск.
В Минобороны Польши уточнили, что новый вид войск предназначен для проведения полного спектра оборонительных, разведывательных и наступательных действий в киберпространстве.
Напомним, в конце августа прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в стране кибервойск.
Отметим, в начале ноября Минобороны Украины подготовило законопроект о создании кибервойск, однако информация об их составе и техническом обеспечении засекретили.