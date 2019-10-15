Положительное отношение жителей России к Украине достигло исторического пика

Иллюстративное фото (maz-online.de)

Впервые за годы опросов жители России относятся к Украине лучше, чем украинцы - к РФ

В сентябре 2019 года 54% украинцев относилось к России хорошо и очень хорошо, среди жителей России хорошо к Украине относилось 56% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опросов КМИС и "Левада-центра".

Как отмечают социологи, за весь период наблюдений (с 2008 по 2019) украинцы лучше относились к России, чем граждане РФ в Украину. В сентябре 2019 года, впервые за годы мониторинга, количество тех, кто на территории России, хорошо относится к Украине, больше, чем в Украине к России.

По мнению эксперта Левада-Центра Карины Пипии, в существенном улучшении отношения жителей России к Украине существенную роль сыграл фактор победы Владимира Зеленского на президентских выборах и надежды граждан РФ на то, что это приведет к улучшению отношений.

kiis.com.ua

В то же время отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 34%, в Центре - 47%, на Юге - 65%, на Востоке - 85% респондетов.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 6-16 сентября 2019 года среди 2035 респондентов по всей Украины за исключением оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

"Левада-центр" проводил опрос среди 1601 жителей России 26 сентября - 2 октября 2019 года. Заявленная погрешность выборки - 3,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Две трети украинцев (68%) считают Россию страной-агрессором относительно Украины.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в декабре 2018 года, почти три четверти граждан (72%) убеждены, что между Россией и Украиной идет война, еще 14% считают, что нет, а остальные не определились.