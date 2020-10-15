Почти половина повятов Польши переходит в "красную зону"

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава Минздрава Адам Недзельский во время совместной пресс-конференции сообщили, что с 17 октября 152 из 314 польских повятов будут переведены в "красную зону". Такое решение связано с большим числом новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает RMF24.

“Мы имеем дело с ситуацией, когда в "красной зоне" оказались 152 повята, то есть половина Польши. Это, прежде всего, густо заселенные районы, города и крупные городские агломерации. В "красной зоне" оказались 11 воеводских городов”, - заявил Недзельский.

В свою очередь Моравецкий проинформировал о новых ограничениях в "красной" и "желтой зонах" и призвал всех, кто имеет такую возможность, работать дистанционно.

В Польше в связи с новыми ограничениями в "красной зоне", школы и ВУЗы перейдут на дистанционное обучение. Спортивные события будут происходить без участия зрителей. С 9 октября в "красных зонах" вводится запрет на проведение свадебных и других массовых церемоний. Массовые собрания будут разрешаться до 10 человек.

В "желтых зонах" действуют похожие ограничения. Однако, будут разрешаться свадебные и другие семейные церемонии до 20 человек, массовые собрания будут ограничиваться до 25 человек. В школах и ВУЗах обучение будет проходить на смешанной основе.

Напомним, в Польше на утро четверга зафиксировано 8 099 новых случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим показателем за весь период пандемии.