Полк Калиновського отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation полк імені Кастуся Калиновського Збройних сил України отримав у своє розпорядження позашляховик для виконання бойових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль доставлено на передові позиції полку, який протистоїть російським окупантам Сходу України.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.