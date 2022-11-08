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Полк Калиновського отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation

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Вівторок 08 листопада 2022 12:59
Полк Калиновського отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation Фото: полк Калиновського отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation полк імені Кастуся Калиновського Збройних сил України отримав у своє розпорядження позашляховик для виконання бойових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль доставлено на передові позиції полку, який протистоїть російським окупантам Сходу України.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.

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Збройні сили України
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