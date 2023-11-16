Поліція завела справу на Арестовича

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах і Національну поліцію.

За даними Нацполіції, до них звернулась група нардепів, які заявили про можливе вчинення кримінального правопорушення громадянином України. Звернення нібито полягає у завідомо неправдивому повідомленні про злочин, а саме поданні заяви до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину народною депутаткою.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича.

Справу було відкрито за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Ймовірно, справа стосується заяви Арестовича до ДБР. У вересні цього року він через суд домігся, щоб у ДБР відкрили справу щодо народного депутата від партії "Голос" Наталії Піпи.

Справа полягала у тому, що Арестович вирішив захистити вуличного музиканта у Львові, який виконував пісню російського рок-музиканта Віктора Цоя. На нього було складено адмінпротокол про дрібне хуліганство після скарги Піпи.

Колишній радник ОП звернувся до ДБР та написав заяву з проханням відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи за ч. 2 ст. 161 за розпалювання національної ворожнечі.

А вже у жовтні 29 народних депутатів подали заяву в Національну поліцію на екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича. Тоді у заяві було вказано такі причини для відкриття справи:

закон України №2310-IX від 19.06.2022 вводить строгі обмеження щодо публічного використання музичного продукту держави-агресора;

Львівська обласна рада встановила мораторій на публічне використання будь-якого російськомовного культурного продукту з 2018 року. Законність цього рішення визнав Верховний Суд України;

громадяни України активно відстоюють і будуть відстоювати свої мовні права та культурну ідентичність. Особливо у час війни з Росією. Адже "Чия мова - того влада".

Зауважимо, що Наталія Піпа у своєму Fаcebook також відреагувала та написала, що справу було відкрито проти Арестовича.

Справи проти Арестовича

Ймовірно, це не перша відкрита справа проти Олексія Арестовича. Зокрема народний депутат від партії "Голос" Інна Совсун також зверталась до поліції щодо скандальних заяв Арестовича про жорстке поводження з жінками й зневагу до них.

12 жовтня вона повідомила, що поліція буде проводити розслідування щодо висловлювань Арестовича на своєму закритому семінарі про жінок, на яких він називав їх "істотами" і висловлював бажання їх задушити.

Скандали з Арестовичем

14 січня під час чергової масованої атаки росіян одна з ракет потрапила по багатоповерховому будинку в Дніпрі, внаслідок чого загинули та отримали поранення десятки людей.

У той же день Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live" заявив, що ракета, яка потрапила до будинку, нібито була збита протиповітряною обороною. Згодом у Повітряних силах ЗСУ спростували цю заяву, наголосивши, що Україна не може збивати ракети такого типу.

Цю заяву Арестовича одразу підхопили російські пропагандистські ЗМІ. Навіть речник російського диктатора Дмитро Пєсков послався на слова Арестовича, коментуючи ситуацію в Дніпрі.

Заява Арестовича викликала засудження в соціальних мережах і заклики до Офісу президента офіційно звільнити його з посади.

Своєю чергою Арестович спочатку вибачився за свою заяву, проте пізніше "відкликав" вибачення, спираючись на те, що він нібито висловив припущення і його неправильно зрозуміли.

17 січня 2023 року Офіс президента ухвалив відставку Олексія Арестовича з посади позаштатного радника Офісу президента.

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