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Полиция задержала подозреваемых в размещении билбордов с призывами сотрудничать с РФ

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 16:34
Полиция задержала подозреваемых в размещении билбордов с призывами сотрудничать с РФ
Фото билборда с призывами сотрудничать с РФ в Киеве (kiev.informator.ua)

Их доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств и дачи показаний

Полиция Киева задержала подозреваемых в размещении билбордов в столице с призывами сотрудничать с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Их доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств и дачи показаний.

"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов. Мужчин доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по факту размещения билбордов открыто уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, провокационную рекламу спешно начали расклеивать в ночь с 29 на 30 января. Данные билборды были замечены возле станции метро "Житомирская", "Позняки", на улице Палладина и на Окружной.

На Позняках демонтируют билборд «Россия - наш главный стратегический партнер»

Опубліковано Информатор Киев Середа, 29 січня 2020 р.

Напомним, сегодня в центре Киева перекрыли движение из-за акции протеста. Движение транспорта ограничили на улице Михаила Грушевского. Демонстрацию анонсировал профсоюз педагогов. Участники акции недовольны нормами проектов закона о трудовом кодексе.

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