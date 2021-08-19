Полиция задержала мужчину, который пытался поджечь себя и офис "Черниговгаза"

В Чернигове задержали мужчину, который угрожал совершить самосожжение. Заодно он планировал сжечь офис "Черниговгаза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции .

Правоохранителей вызвали около 14:00. Поступило сообщение о том, что у здания газовой компании неизвестный мужчина разлил топливо и угрожает поджечь себя и офис.

Полицейские, прибывшие на место, отобрали у мужчины спички и горючее вещество. Жизни и здоровью гражданина, персонала и посетителей учреждения ничего не угрожает.

Полиция установила, что побудило гражданина прибегнуть к таким действиям: 61-летний черниговец несколько дней назад остался без газа из-за отключения газоснабжения в смежном доме. Поэтому он взял бензин и решил совершить самосожжение возле газовой компании.

Фото: Чернигове пытались совершить самосожжение (cn.npu.gov.ua)