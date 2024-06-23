Поліція оштрафувала "швидку" за перевищення швидкості: подробиці інциденту

У Хмельницькій області поліцейські оштрафували швидку за перевищення швидкості. Медики везли дитину до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Хмельницької області, МВС України.

"У соціальних мережах ми виявили публікації щодо накладення адміністративного стягнення на водія спеціалізованого транспортного засобу Renault, що рухався автодорогою Н-03 "Житомир - Чернівці", - йдеться у повідомленні поліції.

В поліції додали, що адмінпостанова про накладення штрафу щодо обмеження швидкості руху вже скасована.

У соцмережах повідомляють, що автомобіль "швидкої" був оштрафований, коли медики везли дитину до лікарні.

Роз'яснення поліції

Зазначимо, що такі випадки не рідкість. Раніше у поліції пояснювали, що автомобілі "швидкої" мають право, відповідно до пункту 3.1 Правил дорожнього руху, виконуючи невідкладне службове завдання, відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 Правил дорожнього руху, за умови увімкнення проблискового маячка.

"Якщо такий автомобіль фіксується камерою автоматичної фіксації, проте рухається з увімкненими проблисковими маячками, то матеріали не складаються, виходячи із попереднього пункту", - розповідали у поліції.

Але трапляється, як зазначають правоохоронці, що це непомітно на фото або інспектор не визначив це візуально.

"Тоді керівник юридичної особи, на яку зареєстрований транспортний засіб "швидкої" може звернутись із заявою щодо оскарження такої постанови і така постанова буде скасована", - радять у МВС.