Политические преследования не имеют ничего общего с евроинтеграцией, - Порошенко

фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По его словам, за этот год в ГБР тщательно изучили каждую минуту его пребывания на посту президента

Политические преследования не имеют ничего общего с евроинтеграцией и европейскими ценностями.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко под стенами ГБР, где проходит акция против политических преследований.

"То, что сейчас делает власть, не имеет ничего общего с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу, с нашими достижениями, с безвизовым режимом, третью годовщину которого мы будем праздновать завтра. Потому что Европейский союз - это верховенство права. А преследование оппозиции, двойное правосудие – Владимир Александрович, чем это заканчивается, вы можете переспросить у Януковича", - сказал Порошенко.

По его словам, за этот год в ГБР тщательно изучили каждую минуту его пребывания на посту президента.

"После того, как не было найдено абсолютно ничего, они пошли к событиям 5, 7, 13, 15-летней давности. Сейчас я не исключаю, что они внимательно проанализируют события 1972, 73,74 лет, когда я в Болгородском средней школе №2 Одесской области получал в первом втором третьем и других классах похвальные листы как отличник. А ну Порошенко завышали оценки? И привлечь к ответственности надо его первую учительницу", - иронично добавил Порошенко.

Впрочем, убежден политик, правда и победа будет на его стороне.

"Наше движение в Европу, евроатлантическое сообщество будет продолжено. Наша политическая сила будет работать на Украину. Так, как нашими усилиями сегодня было принято решение о выделении Украине очередного транша в 2 миллиарда долларов. Кстати, отдельно заявление руководства международных финансовых организаций о блестящие реформы, которые были проведены в течение последних пяти лет, которые сделали прочной банковскую систему, укрепили экономику. Которую сейчас разрушает новая неопытная, зеленая власть новых лиц", - подытожил Порошенко.

Напомним, ранее Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля. Допрос должен состояться в 11:00 10 июня в помещении ГБР.

В свою очередь адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что решение Печерского суда о принудительном приводе в ГБР незаконно, поскольку судебное заседание состоялось без его клиента.

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Автор: РБК-Украина