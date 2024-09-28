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"Полісся" впевнено здолало "Карпати" та закріпилося в топ-3 УПЛ

Львів, Субота 28 вересня 2024 19:56
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"Полісся" впевнено здолало "Карпати" та закріпилося в топ-3 УПЛ Фото: Суперники грали під акомпанемент львівського дощу (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Житомирське "Полісся" на виїзді переграло львівські "Карпати" в 8-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Карпати" – "Полісся" – 1:3

Голи: Мірошніченко, 19 – Крушинський, 18, Гуцуляк, 45+1, Назаренко, 70

У дебюті зустрічі обидві команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Додала видовищності протистоянню і осіння злива в місті Лева. Як наслідок, команди встигли обмінятися голами ще до екватору першої половини.

Відкрили рахунок гості. На 18-й хвилині Крушинський головою замкнув навіс Гуцуляка з правого флангу. Відповідь "Карпат" була миттєвою – Мірошніченко в наступній атаці "левів" із меж штрафного поцілив у дальній нижній кут воріт житомирян.

"Поліські вовки" могли швидко відновити перевагу, але Гуцуляк із льоту пробив повз ворота. Натомість Луїфер із кількох метрів влучив у голкіпера. Пощастило "Поліссю" перед перервою, коли той же Гуцуляк після передачі Крушинського на дальній стійці переправив м'яч у сітку.

На старті другого тайму новий момент змарнували "Карпати". Це Ігор після флангового навісу головою пробив у поперечину. Проте, належного розвитку активний старт від львів'ян не отримав. Поступово епіцентр подій змістився в центр поля.

"Полісся" згодом перейшло до позиційних атак. Після кількох підходів до воріт Кемкіна результативним став випад житомирян на 70-й хвилині. Сольний номер виконав Назаренко, який з лівого флангу ввірвався в штрафний та влучно пробив у дальню дев'ятку.

У фінальні хвилини "Карпати" могли скоротити відставання в рахунку. Однак, Альваресу забракло влучності. "Поліські вовки" втримали перемогу та принаймні тимчасово обійшли київське "Динамо" в турнірній таблиці. Наразі "Полісся" йде на 2-й сходинці, маючи в активі 17 очок. "Карпати" залишилися на 10-й позиції (8 пунктів).

До слова, раніше "Олександрія" мінімально здолала "Кривбас" і зберегла лідерство в УПЛ.

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