Поки НАТО переозброюється. У Зеленського закликали дати допомогу ЗСУ для стримування РФ

Час на переозброєння і побудов армій членами НАТО дарує ефективний опір України. Однак ЗСУ необхідно мати ресурси для стримування агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка .

Члени НАТО не готові до війни з Росією

"Давайте про справжні реалії вже завтра. Генінспектор Бундесверу Карстен Бройєр закликає німців готуватися до оборонної війни, але визнає, що в нинішньому стані німецька армія не здатна захистити свою країну і союзників по НАТО. Це і є єдині справжні реалії", - йдеться в заяві.

Він додав, що ці реалії прекрасно розуміє і Росія, тому поводилася з Європою завжди зухвало.

"Зрозуміло, що ні Німеччину, ні будь-яку іншу європейську країну не варто критикувати за це - десятиліття спокійного життя в Європі змусили багатьох вірити в можливість вічного миру, дієвість міжнародного права та бізнес-орієнтованість тієї ж сировинної Росії", - додав Подоляк.

Україні потрібен ресурс для стримування РФ

Радник керівника Офісу президента додав, що всі помиляються, але на виправлення цієї помилки підуть роки - побудова армії, здатної протистояти російській військовій машині, потребує часу.

"Зараз цей час Європі дарує ефективний опір України. ЗСУ довели, що можуть, вміють і будуть знищувати російські мілітарні здібності та надії на домінування", - написав Подоляк.

Він закликав дати Україні необхідний ресурс, і країна стане неприступною стіною, яка дасть змогу перебудувати глобальну безпеку.

Росія може напасти на країни НАТО

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін захопить Україну, то він на цьому не зупиниться.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі говорив, що припинення США підтримки України приведе Росію на кордони Північноатлантичного союзу (НАТО). Це активує статтю 5 Статуту Альянсу і за це доведеться платити кров'ю американців.