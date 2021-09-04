Похолодание до +8 и дожди: прогноз погоды на сегодня

В Украине ожидаются дожди в большинстве областей. Кроме того, на западе страны похолодает до +14.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Дожди ожидаются в западных областях, кроме Волынской, центральных и южных. Такая погода обойдет северную и южные области.

На западе днем ожидается +14+18, а ночью +9+12.

На севере днем будет +15+17, а ночью +8+11.

На востоке прогнозируют днем +15+18, а ночью +9+11.

В центре страны днем будет +15+19, а ночью +9+12.

На юге днем ожидается +22+24, а ночью +10+13.

Прогноз в Киеве

В Киеве ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +15+17, а ночью +10+12.