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Погода на сегодня: дожди в Украине уступят место заморозкам

Новости » Общество    23.03.2019 - 10:00
Погода на сегодня: дожди в Украине уступят место заморозкам
Фото: в Украине ночью местами заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

На территории Украины ночь местами заморозки до -3

Погода на сегодня: 23 марта в Украине преимущественно без осадков, ночь местами заморозки, температура воздуха днем поднимется до +16. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, днем от +7 до +16, ночью от -3 до +3. На севере Украины тоже без осадков, днем от +5 до +8, а ночью от -1 до +1. В центре дожди пройдут только в Днепропетровской области, днем от +4 до +8, ночью от -1 до +2.

На востоке дожди, возможно с мокрым снегом, днем от +3 до +7, ночью от -1 до +1. На юге преимущественно сухо, днем от +5 до +10, ночью от -2 до +4. В Крыму днем от +7 до +9, ночью от +2 до +4.

Погода на сегодня: дожди в Украине уступят место заморозкам

Фото: погода в Украине 23 марта

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 23 марта сухо и малооблачно, днем от +6 до +8, ночью от -1 до +1, ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода на сегодня: дожди в Украине уступят место заморозкам

Фото: погода в Киеве и области 23 марта

По прогнозу синоптиков, мокрый снег выпадет на востоке, в Запорожской области и в Крыму. На Левобережье будет облачно, на остальной территории - сухая и солнечная погода. В воскресенье, 24 марта, ожидается небольшое потепление, но местами пройдут дожди.

Синоптики предупреждают о резком усилении ветра в Украине
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