На роботу прийде "лист". Що буде, якщо не сплатити штраф за "адміністративку" вчасно
Недотримання встановлених строків своєчасної оплати адміністративних штрафів може призвести до подвоєння суми та додаткових фінансових санкцій, включаючи примусове стягнення та арешт майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Як уникнути подвоєння штрафу за адміністративне правопорушення
Згідно зі статтею 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП), штраф має бути сплачений:
- протягом 15 днів із дня вручення постанови про накладення штрафу;
- у разі оскарження постанови - протягом 15 днів із моменту повідомлення про залишення скарги без задоволення.
Якщо штраф не сплачено в зазначений термін, постанова надсилається на примусове виконання, відповідно до статті 308 КпАП України. У цьому випадку правопорушник сплачує:
- подвоєний розмір штрафу;
- витрати на облік правопорушення.
Що робити, щоб уникнути подвоєння
- Вчасно сплатіть штраф. Уникайте прострочення встановленого 15-денного терміну.
- Підтвердьте сплату. Надішліть підтвердження до органу, який виніс постанову.
- Перевіряйте актуальність інформації. Слідкуйте за повідомленнями у справі, особливо якщо подавали апеляцію.
Окрім подвоєної суми штрафу, можливі інші заходи примусового виконання, передбачені законом України "Про виконавче провадження". Це включає арешт рахунків, опис майна або інші фінансові санкції.
Нагадаємо, що чоловікам призовного віку за порушення правил військового обліку, зокрема неоновлення персональних даних у ТЦК, загрожує штраф у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Втім, за певних обставин його суму можуть подвоїти.