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Подозреваемый в убийстве ребенка ранее не прошел переаттестацию в полиции

Новости » Общество    04.06.2019 - 21:26
Подозреваемый в убийстве ребенка ранее не прошел переаттестацию в полиции
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полицейский был уволен за служебное несоответствие в 2015 году

Один из подозреваемых в убийстве ребенка полицейский уже был уволен из правоохранительных органов за служебное несоответствие в 2015 году. Об этом сообщил заместитель главы полиции Киевской области Андрей Небитов во время акции в Переяслав-Хмельницком, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова был восстановлен в должности полицейского несколько лет назад по решению суда.

"Они проходили переаттестацию как работники полиции в 2015 году. Один из них был уволен за служебное несоответствие по решению комиссии. Но по решению окружного административного суда Киева был восстановлен в должности", - заявил Небитов.

Как известно, 1 июня 2019 нетрезвые сотрудники патрульной полиции в Переяслав-Хмельницком решили пострелять по металлических банках. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время играл на детской площадке неподалеку от дома, где полицейские стреляли. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. Мальчик умер в больнице.

Ранее РБК-Украина сообщало, что МВД отстранило руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции в Киевской области от выполнения служебных обязанностей после смерти ребенка, которого ранили патрульные полицейские.

Кроме того, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов обратился к руководству с просьбой отправить его в горячую точку на Донбассе.

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