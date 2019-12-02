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Подозреваемого в нападении на представителя кадровой комиссии ГПУ арестовали

Новости » Происшествия     02.12.2019 - 09:55
Подозреваемого в нападении на представителя кадровой комиссии ГПУ арестовали
Фото: Александр Леменов (facebook.com/o.lemenov)

Полиция разыскивает второго нападающего

Полиция установила подозреваемых в нападении на одного из членов второй кадровой комиссии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Александра Леменова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры.

В ГПУ напомнили, что 8 ноября на Леменова напали неизвестные. Один нанес удар в область головы сзади, а другой забрызгал лицо слезоточивым газом. Было открыто уголовное производство.

"После проверки камер видеонаблюдения в районе совершения преступления следствие вышло на вероятных нападавших, а также на человека, который привез их к месту нападения и забрал оттуда на автомобиле", - говорится в сообщении.

Сообщается, что были проведены обыски по месту жительства, и один из подозреваемых был задержан и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

"Второй участник нападения объявлен в розыск", - добавили в ГПУ.

Напомним, ранее руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины в ближайшее время продемонстрирует результат в расследовании пяти уголовных производств, связанных с делом убийства Екатерины Гандзюк.

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