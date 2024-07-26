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2000 аптек “Подорожник” в Україні: як розвивається аптечний LOVEMARK

П'ятниця 26 липня 2024 09:23 promo
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2000 аптек “Подорожник” в Україні: як розвивається аптечний LOVEMARK

Найбільша мережа аптек "Подорожник" продовжує стрімке зростання. Розширення до 2000 аптек і більше підкреслює прихильність компанії до забезпечення фармацевтичного обслуговування в кожному куточку України.

Турбота про кожного українця

Зараз "Подорожник" є найбільшою аптечною мережею в країні, з аптекою у кожному регіоні. Мережа надає послуги 18 мільйонам постійних клієнтів, які довіряють їй своє здоров'я. Тарас Коляда, СЕО Подорожника, наголошує: "Наша мета – бути ближчими до кожного українця. Ми прагнемо, щоб кожен мав доступ до необхідних ліків незалежно від обставин".

Покриття мережі “Подорожник” включає маленькі містечка та села, що є важливим елементом стратегії компанії. "Доступність – це не лише про відстань до аптеки, а й про надійність та якість обслуговування",додає Коляда.

Піклування про людей

Цінність Подорожника полягає у щоденній турботі про клієнтів. Однією з крайніх почала свою роботу аптека у селищі Володарка на Київщині є яскравим прикладом. "Ми стараємося допомогти кожному клієнту, надаючи якісне обслуговування та широкий асортимент ліків. Замовлення потрібних препаратів та позитивні відгуки клієнтів – це те, що нас надихає", – ділиться Карина Ручка, фармацевт "Подорожника".

Мережа активно підтримує державні ініціативи. Наприклад, відкриття першої мобільної аптеки "Подорожник" на Рівненщині, яка обслуговує мешканців 45-ти віддалених сіл.

2000 аптек “Подорожник” в Україні: як розвивається аптечний LOVEMARK

Широкий асортимент для різних потреб

Асортимент медичних товарів у аптеках "Подорожник" перевищує 25 000 позицій і постійно поповнюється ексклюзивними новинками згідно запитів клієнтів. У мережі присутні якісні ліки українських та іноземних виробників, ексклюзивна косметика, дитячі товари, засоби для догляду та інші супутні товари. "Ми пропонуємо різні цінові сегменти, щоб кожен міг обрати те, що підійде для його можливостей", – зазначає Тарас Коляда.

2000 аптек “Подорожник” в Україні: як розвивається аптечний LOVEMARK

Активна робота для удосконалення сервісу та клієнтського досвіду приносить плідні результати і клієнти це відзначають. Мережа аптек "Подорожник" отримала визнання LOVEMARK-КОМПАНІЯ від Всеукраїнської премії за кращий клієнтський досвід UKRAІNIAN CX EXELLENCE. Це означає, що клієнти обирають саме Подорожник.

Мережа продовжує працювати та розвиватися, постійно покращуючи якість обслуговування та асортимент, щоб задовольнити потреби своїх клієнтів і залишатися надійним партнером у збереженні здоров'я кожного українця.

2000 аптек “Подорожник” в Україні: як розвивається аптечний LOVEMARK

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