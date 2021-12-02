ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Подорожание энергоносители и российская угроза: НБУ назвал причины падения курса гривны

Новина українською →
Украина, Четверг 02 декабря 2021 10:40
Подорожание энергоносители и российская угроза: НБУ назвал причины падения курса гривны Фото: гривна падает из-за угрозы российского вторжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке Украины в ноябре 2021 резко менялась. В течение первой половины месяца гривна укреплялась, во второй половине - девальвировала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (ноябрь 2021 года).

Как отмечается в обзоре, в начале месяца предложение иностранной валюты значительно превышало спрос на нее. Главными источниками иностранной валюты в этот период были экспортная выручка предприятий АПК и ГМК, а также средства, поступившие от нерезидентов.

Кроме того, сказывались и позитивные ожидания относительно дальнейшего прогресса в сотрудничестве с МВФ после достигнутых договоренностей на уровне персонала в октябре. НБУ выкупал избыточную валюту на рынке, пополняя международные резервы, добавили в центробанке.

"Однако во второй половине ноября гривна ослабла из-за значительного роста спроса на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологических факторов, обусловленных геополитическими рисками, в частности накопления войск РФ на границе с Украиной", - говорится в обзоре.

В результате за ноябрь официальный обменный курс гривны к доллару девальвировал на 3,2% по сравнению с концом октября, однако в среднем за месяц его обесценивание было гораздо более умеренным (0,3%). Несмотря на значительные продажи иностранной валюты для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний сальдо интервенций НБУ в ноябре остался положительным - около 0,4 млрд долларов, отметили в НБУ.

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году - 27,32 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Национальный банк Украины
NEWS
Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели
Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели
DAILY
Удар по (моно)большинству. Чем грозит власти борьба с олигархами
Милан Лелич, Владислав Красинский Удар по (моно)большинству. Чем грозит власти борьба с олигархами