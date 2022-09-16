Подоляк - Западу после массовых захоронений под Изюмом: кто-то еще хочет "замораживания войны"?

После выявления массовых захоронений в освобожденном Изюме Харьковской области не может быть желания "заморозить войну". Украине нужны танки, потому что она борется со злом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

450 могил... Это лишь одно из массовых захоронений, обнаруженных у Изюма. На оккупированных территориях месяцами царили безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства. Кто еще хочет «замораживания войны» вместо отправки танков? Мы не имеем права оставить людей наедине со Злом. pic.twitter.com/V028pCWTBB — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 16, 2022

"450 могил... Это лишь одно из массовых захоронений, обнаруженных возле Изюма. На оккупированных территориях месяцами царил безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства. Кто-то еще хочет "замораживания войны" вместо отправки танков? Мы не имеем права оставить людей наедине со Злом", - написал Подоляк.

Массовые захоронения в Изюме

Напомним, что президент Владими рЗеленский в своем традиционном вечернем обращении рассказал, что под Изюмом в Харьковской области найдены массовые захоронения людей. Сегодня на место трагедии прибудут международные журналисты.

Ранее в сети опубликовали фотографии с места массового захоронения в лесу в Изюме.

На снимках видны кресты, многие из которых сбиты из досок. На некоторых крестах есть надписи - фамилии или числа. На одном из крестов написано "ВСУ, 17 человек, г. Изюм, из морга". При этом часть могил без крестов.

Добавим, в Минобороны Украины перед этим сообщили, что нанесенные оккупантами в Изюме разрушения можно сравнить по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.