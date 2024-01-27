Подоляк про "новий наступ" окупантів: Росія вже не в тому стані

Росія вже не в тому стані, щоб організувати масштабну наступальну операцію, як на початку вторгнення. Але окупанти намагаються активно проводити наступальні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "24 каналу".

Він наголосив, що в оцінці бойових можливостей ворога краще спиратися на заяви Генштабу ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони.

Подоляк вважає, що сьогодні російська армія - інша, противник воює кількістю. Крім того, у ворога є як стара, так і нова зброя. Але тут, на думку Подоляка, вже "питання до санкцій".

"Однак Росія вже не в тому стані, щоб організувати таку масштабну наступальну операцію. Вони сьогодні активно намагаються проводити наступальні операції на Донецькому напрямку. Ми бачимо там по 60-80 боєзіткнень. Але Україна після двох років війни точно розуміє, що і як треба робити та як цьому протистояти", - сказав він.

За словами радника керівника ОП, Україні потрібні далекобійні ракети, щоб суттєво знищити резерви Росії.

"Не можна протиставити Росії кількість - ви маєте протиставити якість управлінських військових рішень, якість високоточної зброї, якість прийняття рішення як таких. Тобто треба оперативно приймати ті чи інші рішення", - додав Подоляк.

Ситуація на фронті

Влітку 2023 року українські військові розпочали контрнаступ на півдні та сході нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Але головної мети - просування до Азовського моря - не вдалося досягнути.

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують.

Раніше німецьке видання Welt заявляло, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. За даними експертів і журналістів, ймовірно, збираються ресурси для нових операцій у 2024 році.

При цьому Financial Times пише, що Росія може планувати великий наступ на фронті в Україні на літо 2024 року. Як зазначає видання, не виключено ще одну спробу захоплення Харкова чи навіть Києва.