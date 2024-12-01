Подільський міст вже відкрито для всіх, окрім вантажівок. Кличко показав відео

Сьогодні відкрили проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом для всіх видів транспорту, окрім вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Києва Віталія Кличка.

"Відсьогодні Подільським мостовим переходом поїхали легкові авто та міський пасажирський транспорт загального користування. Тепер на міст можна заїхати: з правого берега - з вул. Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вул. Петра Вершигори. З лівого берега заїзд - з вул. Петра Вершигори, виїзд - на вул. Набережно-Рибальську", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що маршрут пролягає в тому числі новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вул. Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Тож дістатися з Троєщини до центру міста тепер можна набагато швидше, наголосив Кличко.

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишається закритим. Роботи з благоустрою та облаштування території біля тунелю ще тривають і мають завершитися до кінця року. Фахівці працюють на обʼєкті 24/7, підкреслив Віталій Кличко.

Раніше Кличко обіцяв, що Подільський міст відкриється для легкових авто та пасажирського транспорту 1 грудня. Рада оборони Києва підтримала таке рішення.

Проєкт Подільського мостового переходу був затверджений ще у 1994 році. А відкрити міст обіцяли у 2002-му. Проте будівництво постійно затримувалось та відтерміновувалось, хоча кожен попередній мер Києва обіцяв завершити цей грандіозний проєкт і відкрити міст. Виконав обіцянку Віталій Кличко.