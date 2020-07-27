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Поддержка Украины со стороны США не изменится после выборов президента, - посол

Вашингтон, Понедельник 27 июля 2020 10:03
Поддержка Украины со стороны США не изменится после выборов президента, - посол
Фото: Владимир Ельченко (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна, Милан Лелич

Могут быть какие-то изменения в торгово-экономических отношениях с Украиной

Посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что поддержка Украины со стороны США не изменится и после президентских выборов. Двухпартийная поддержка не позволит поменять курс, кто бы не был избран.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Ельченко допускает, что могут быть какие-то изменения в торгово-экономических отношениях с Украиной, есть ряд ограничений в отношении украинского экспорта, которые могут снять.

"И у демократов, и у республиканцев одинаковое адекватное отношение к российской агрессии и вопросу санкций, то есть это также не изменится, а это для нас сегодня главное. И это же касается и поддержки Украины, финансовой, экономической, безопасности и т.п", - сказал он.

Также, посол говорит, что в Украине нужно делать серьезные реформы, чтобы зашел американский инвестор.

"Мы слышим призывы увеличивать суммы инвестиций в Украину, а с другой стороны недостаточно делается, чтобы привлечь их", - добавил он.

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