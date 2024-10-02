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Податківці порушують норми Податкового кодексу у питаннях трансфертного ціноутворення, - юристи

Середа 02 жовтня 2024 11:51
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Податківці порушують норми Податкового кодексу у питаннях трансфертного ціноутворення, - юристи Фото: податківці порушують норми Податкового кодексу у питаннях трансфертного ціноутворення
Автор: Олександр Мороз

Працівники Державної податкової служби, під час проведення перевірок щодо трансфертного ціноутворення, недобросовісно застосовують норми податкового законодавства, у тому числі порушуючи норми Конституції.

Про це розповіли експерти у сфері ТЦ адвокат Володимир Бевза та старша юристка Asters Лариса Антощук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ліга.Закон".

"Верховний Суд чітко постановив: відповідно до статті 58-ї Конституції не можна притягати до відповідальності особу, якщо на момент вчинення правопорушення не були встановлені нові правила дисципліни трансфертного ціноутворення", - зазначив Бевза щодо заборони ретроактивної дії нового виду фінансової відповідальності до діянь станом на дату їх вчинення.

Окремо юрист зупинився на питанні недобросовісного застосування податковими органами норм-Platts (пп. 14.1.269-14.1.270 ст. 14 Податкового кодексу) для цілей трансфертного ціноутворення: за його словами, у Податковому кодексі ці норми застосовуються виключно для оподаткування рентної плати за видобування корисних копалин.

За його словами, для того, щоб зробити обов'язковим певне джерело інформації (у даному випадку - Platts) у акті перевірки, яке вигідно із фіскальної мети, контролюючий орган застосовує норми пп. 14.1.269-14.1.270 Податкового кодексу як обов'язкові.

"Податкові інспектори повинні використовувати гнучкі підходи. І не вимагати від платника податків у випадках трансфертного ціноутворення точності, яку досягти нереально", – підкреслила юристка Антощук.

Експертка зазначила, що у ситуації з ТЦ в Україні склалися "дуже специфічні обставини", і юристам часто доводиться займатися роз’яснювальною роботою в судах.

Нагадаємо, директор практики з трансфертного ціноутворення Deloitte в Україні Олександр Ямпольський заявив, що застосування для трансфертного ціноутворення тільки норм Platts порушує норми міжнародної практики й позиція податкових органів в Україні не підтверджена міжнародною практикою — Настановами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка першою розробляла правила трансфертного ціноутворення.

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