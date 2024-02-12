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Податки і покупки в магазинах. Як українці впливають на польську економіку

Польща, Варшава, Понеділок 12 лютого 2024 16:03
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Податки і покупки в магазинах. Як українці впливають на польську економіку Фото: Українські біженці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

ВВП Польщі може зрости до 2% упродовж наступних 5 років завдяки високому рівню працевлаштування біженців з України та значним внескам до системи соціального страхування.

Про це заявив заступник держсекретаря Міністерства внутрішньої політики й адміністрації Польщі Мацей Дущик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами чиновника, рівень працевлаштування українських біженців у Польщі є найвищим серед країн ЄС.

"Останні дані засвідчують, що цей рівень працевлаштування у Польщі становить 67%, водночас у Німеччині він не сягає навіть 30%", – зазначив сказав Мацей Дущик.

В Управлінні соціального страхування (ZUS) зареєстровано більше як 750 тис. українців, які сплачують внески з роботи.

"Громадяни України вносять зараз дуже багато до польської системи соціального страхування. Натомість, якщо йдеться про використання (ZUS здійснює також виплати біженцям від – ред.), то ці суми загалом не такі великі", – зауважив він під час обговорення у Сеймі законопроекту про допомогу українцям.

На зростання польської економіки вплинув і приплив біженців з України. Зокрема, про це було проведено кілька незалежних досліджень.

"У перший період спостерігалися значні витрати воєнних біженців, які привезли з собою готівку, і тоді спостерігалося зростання, яке оцінюється у 0,5% ВВП. Сьогодні ж, якщо дивитися у перспективі кількох років, то найбільш імовірна оцінка – зростання ВВП впродовж 5 років на 1,2-2%. Це досить багато", – зазначив чиновник.

За попередніми даними, у Польщі перебуває до 1 млн українських біженців. Сейм проголосував за продовження тимчасового захисту для українців без змін до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, що більшість поляків хочуть, щоб українці працювали і виступають проти продовження пільг для біженців. Про це свідчить дослідження Варшавського університету.

Також ми розповідали, як вплине на біженців у Польщі зміна правил тимчасового захисту. Із грудня українці активніше подають документи на дозвіл на проживання.

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