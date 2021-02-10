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"Почти кричал": Трамп отреагировал на защиту своих адвокатов в Сенате США

Новина українською → Вашингтон, Среда 10 февраля 2021 03:06
"Почти кричал": Трамп отреагировал на защиту своих адвокатов в Сенате США Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: Артур Родивилов

Экс-президент США Дональд Трамп недоволен защитой своих адвокатов. Ранее они выступили на начальном этапе процесса по импичменту в Сенате Конгресса США.

Об этом сообщает CNN.

Трамп особенно недоволен выступлением адвоката Брюса Кастора и "почти кричал" на него.

Телеканал отмечает, что республиканцы посчитали изложенные юристами Трампа доводы излишне запутанными и невнятными.

Ранее Сенат Конгресса США признал процесс импичмента над экс-президентом Дональдом Трампом конституционным.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

Напомним, 26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.

Как писало РБК-Украина, в американском Сенате может не хватить голосов для поддержки импичмента Трампа.

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