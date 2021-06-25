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Почему стоит купить швейную машинку в spool.com.ua

Новина українською →
Пятница 25 июня 2021 17:21

Если вы решили купить швейную машинку в spool.com.ua, то у вас есть прекрасная возможность ознакомиться с огромным ассортиментом, который предоставляет этот интернет-магазин. В этой статье предстоит узнать, какие бренды на сегодняшний день заслуживают особого внимания и какими характеристиками должна обладать качественная швейная машина.

Почему стоит купить швейную машинку в spool.com.ua

Разновидности швейных машин

Так как речь идет о многофункциональных устройствах с набором определенных операций, то разговор о таких моделях, где ведущей силой служит человек, то есть об устаревших механических машинах, вести не стоит. Наиболее популярными являются электромеханические модели и машинки со встроенным компьютеризированным блоком.

Электромеханическая швейная машина

Имеет ручную систему установки программы, маховик приводится в движение электрическим мотором, совмещённым с механической системой.

К преимуществам такого типа машин относятся следующие факторы:

  • достаточное удобное, понятное меню и настройка программ;
  • широкий функционал в зависимости от модельного ряда;
  • доступная цена;
  • быстрое проведение ремонта в условия сервисного центра.

Электронные модели

Отличительной чертой таких машинок является наличие электронного блока, который способен выполнять достаточное большое количество операций, начиная от простой стройки и заканчивая несложными вышивками на ткани.

К преимуществам таких моделей можно отнести:

  • расширенное меню с наличием большого количества программ;
  • автоматизацию процесса работы за счет установленной матрицы с загруженными программами;
  • наличие сенсорного дисплея для проведения настройки и установки программ.

Компьютеризированные швейные машинки

Эти модели идеально подходят для работы в ателье или для мастеров на дому. Машину такого уровня можно подключать к персональному компьютеру и загружать необходимые трафареты для вышивки. Отличительной чертой таких помощниц является огромный спектр операций, заложенных в программном управлении. Как правило, количество функций составляет порядка 500, на такой машине можно обрабатывать ткани абсолютно любой толщины.

Стоит выделить её основные преимущества:

  • большой и разнообразный функционал;
  • возможность не только создавать строчки и вышивки, но и делать различные петли;
  • возможность индивидуального моделирования строчек и петель за счет подключения к ПК и загрузки новых шаблонов;
  • машина может самостоятельно подсказать мастеру, какие иглы, типы лапок или нитки нужно использовать во время работы;
  • в такие машины есть возможность вставить дополнительную карту памяти и расширить её возможности;
  • полностью автоматизированный процесс работы, который устанавливается на сенсором дисплее.

Компьютеризированные модели достаточно дорогие. Обычно их покупают для работы на производстве, так они полностью отвечают всем требованиям профессиональных мастеров.

Какой бренд достоин доверия

Рынок швейных машин стал настолько велик, что неопытный начинающий мастер может просто потеряться во всем многообразии, которое предлагает производители. Именно поэтому стоит отметить одну компанию, которая за долгие годы уже стала не просто производителем швейных машин, а маркой, подтвердившей качество и надёжность своей продукции.

Речь пойдёт о бренде Жаном, продукция которого представлена в интернет-магазине "Шпулька". Эта марка предлагает своим покупателям швейные машины от эконом-класса до премиум. Разнообразие функций, даже у самых простых моделей, позволяет выделить этого производителя и поставить его на первое место в рейтинге доверия покупателей.

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