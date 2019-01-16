Почему Лавра рискует попасть в "черный список" ЮНЕСКО: новые детали

Фото: Киево-Печерская Лавра (коллаж РБК-Украина)

В охраняемом государством и ЮНЕСКО заповеднике нельзя ничего строить, но на территории Киево-Печерской Лавры возводят одновременно несколько зданий, говорят эксперты

Уникальный киевский объект "Софийский Собор и Киево-Печерская Лавра" может попасть в "черный список" ЮНЕСКО из-за того, что в Лавре ведутся незаконные застройки. Об этом на днях на пресс-конференции в Киеве заявила общественный деятель и адвокат Марина Соловьева.

По ее словам, сейчас на территории Лавры ведется строительство, хотя любые новые постройки в заповеднике возводить без разрешений запрещено.

"Под видом реконструкции ведется строительство"

“С 2011-го по 2014-й годы Министерство культуры давало разрешения на ремонтные и реконструкционные работы. И под видом этих работ ведется новое строительство - это 20 тысяч квадратных метров, и это очень большие цифры, которые просто пугают. Это может стать основанием для того, чтобы наш единственный киевский объект попал в так называемый "черный список", - сказала Марина Соловьева.

Она подчеркнула, что сейчас на территории Лавры строятся овощехранилище, экономический корпус, 4-этажное здание под видом подпорной стены, а еще - новая масштабная колокольня.

Адвокат призвала обратиться к дирекции заповедника и Минкультуры с просьбой остановить незаконные застройки, сделать инвентаризацию всех строений, которые возводят на территории Киево-Печерской Лавры.

Styler РБК-Украина связался с Мариной Соловьевой, чтобы расспросить о застройке Лавры подробнее.

Марина, вы на днях заявили на пресс-конференции, что Киево-Печерская Лавра рискует оказаться в так называемом "черном списке" ЮНЕСКО. Почему?

Есть Конвенция, которую подписала Украина как страна-участница, и ратифицировала ее. Первый и единственный объект наследия ЮНЕСКО в столице Украины – это Киево-Печерская Лавра и София Киевская. Номер достопримечательности - 527.

Фото: Общественный деятель и адвокат Марина Соловьева (uacrisis.org)

Дело в том, что всегда есть условия и режим использования самого объекта и буферных зон объекта. И есть наставления Конвенции, которые страна-участница должна обязательно соблюдать.

Любые строительства или даже намерения что-то строить на территории объекта или в его буферной зоне, намерения проводить существенные изменения (большую реконструкцию, строительство, прочее), нельзя проводить без обращения через Министерство культуры Украины к комитету всемирного наследия ЮНЕСКО об этом. Если это не соблюдено, то есть риски, что у Украины могут быть серьезные проблемы.

Когда мы были на сессии ЮНЕСКО, а представителей Андреевско-Пейзажной инициативы всегда на него приглашают, там шла речь о том, что сейчас активно застраивают буферную зону Софии Киевской: это улица Гончара 17-23, это и Десятинный переулок. Со стороны ЮНЕСКО были даны рекомендации, что делать, чтобы наш объект не был включен в так называемый "черный список".

Что надо сделать, чтобы этого не произошло?

Для этого следует остановить определенные строительства и произвести демонтаж верхних этажей, которые диссонируют с буферной зоной Софии.

А как насчет Киево-Печерской Лавры?

У меня нет сведений о том, были ли какие-то замечания отдельно к Киево-Печерской Лавре. Это была констатация фактов, и выяснения, было ли сообщено ЮНЕСКО через Минкульт о техстройках, которые там происходят.

Какие здания, которых не должно там быть, появились в Лавре за последние годы?

Например, это овощехранилище. Также начали строить подпорную стену, а потом там появилось огромное здание. Фото есть, журналисты снимали видеоролики. На мой взгляд, там строится монастырь, который расположен на территории заповедника. Строить там что-либо без разрешений – незаконно!

Какие действия нужны сейчас, чтобы устранить эту проблему?

Заказчик строительства должен через Министерство культуры правильно оформить сообщение о том, что он ведет строительство, в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Если строительство ведется незаконно, то Минкульт имеет полномочия его остановить, отозвать разрешения, если они есть. На территории заповедника без разрешения Министерства стройка идти не может! Если не соблюдаются условия – обратиться в суд. Это может сделать и руководство заповедника, и Министерство.

Конечно, надо проверить все документы, на каких основаниях там идет строительство. И еще у меня вопрос – кому будет принадлежать право собственности на эти здания? Это большой вопрос.

Сейчас территория Киево-Печерской Лавры находится в собственности государства.

Да! Возможно, есть договора аренды, но сколько бы раз я не запрашивала, ни одного договора не видела. Заповедник – это стопроцентно государственная собственность, он не может принадлежать кому-то другому!

Фото: Киево-Печерская Лавра рискует попасть в "черный список" ЮНЕСКО из-за строительства на ее территории (коллаж РБК-Украина)

Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который охраняется государством и комитетом всемирного наследия. Это и моя собственность как гражданки Украины, и ваша, и любого человека. Это уникальное наследие, которое не имеет цены. И все мы с вами должны прилагать усилия, чтобы эту ценность сохранить. Основное – это сохранение Лавры и Софии Киевской. А если какие-то помещения отдают в аренду, то стоит исследовать законность этих договоров и тогда давать этому оценку.

В каком состоянии сейчас находятся объекты наследия ЮНЕСКО в Украине?

Во-первых, хочу сказать, что Украина очень богата на уникальные достопримечательности. Но в списке ЮНЕСКО их очень мало. К этому списку относится всего семь объектов. Если сравнить с западными странами, например, Германией, Польшей, то там таких объектов гораздо больше.

Лично я считаю, что наши достопримечательности, такие как София Киевская, находятся в хорошем состоянии. Но проблемой является застройка буферной зоны. Когда мы ездим к ЮНЕСКО, то поднимаем именно этот вопрос: для того, чтобы сохранить уникальный памятник, стоит не только сохранять его самого, но и так называемую охранную зону вокруг. Там должен быть определенный режим содержания и должны учитываться другие нюансы.

На мой взгляд, состояние памятников ЮНЕСКО у нас неплохое, но с буферными зонами есть огромные проблемы! Проблема – с хаотичной застройкой в этих зонах. Поэтому мы всегда просим мониторинговую миссию приезжать в Киев или в другие города, где есть такие объекты и предоставлять оценку, как выполняются их требования.

Ранее стало известно, каким планируют сделать Музей Майдана в Киеве.

Также архитектор прокомментировал возведение часовни возле Национального музея истории Украины, назвав это аннексией территории.

Видео: Филарет о Киево-Печерской и Почаевской Лаврах (video.rbc.ua)